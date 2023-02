Henry Martín, satisfecho de no salir del América y llegar a Chivas: 'Me iba a arrepentir toda mi carrera'

Fue una Bomba de tiempo. El paso de los torneos le dio la razón a Henry Martín, futbolista que fue tentado por Chivas de Guadalajara antes de que explotara su mejor versión en Coapa.

Sin embargo, el propio delantero aseguró que no estaba en sus planes irse de América, ni siquiera cuando la situación estaba siendo complicada, y hasta sus propios compañeros le recomendaron no irse, uno de ellos fue Bruno Valdez.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto", confirmó en entrevista con RÉCORD.

"También tuvieron que ver muchos de mis compañeros, muchos me dijeron 'quédate', 'no te vayas' y se los agradezco; uno de ellos fue Bruno Valdez que ya no está con nosotros, pero lo quiero mucho y él lo sabe, Bruno fue pieza fundamental para que yo tomara la decisión de no irme”, reveló.

Y es que la sequía de goles que atravesó ocasionaron que fuera blanco de constantes críticas, haciendo que fuera más fácil continuar su carrera en otro sitio, pero La Bomba decidió quedarse para afrontar y superar la crisis justo en el lugar donde él deseaba estar.

“Siendo sincero fue difícil la decisión porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”.

“Yo sabía que quedarme aquí era luchar contra todo, para empezar en ese momento Viñas estaba jugando y lo estaba haciendo muy bien, yo no veía para cuando me iba a tocar y menos con los entrenamientos y partidos que él estaba dando, yo sabía que era quedarme a pelear desde la banca, pero yo no me quería ir”, finalizó.

