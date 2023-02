Henry Martín: 'Un orgullo formar parte de la historia del club más grande de México'

Con el doblete en San Luis, Henry Martín no solo se metió al Top 10 de goleadores históricos del club, también rebasó a Gonzalo Farfán con sus 77 anotaciones, un registro que considera "un honor".

"Es un honor para mí, es un orgullo poder formar parte de la historia del club más grande de México, nunca lo pensé, ni me lo imaginé, pero es gracias al equipo y al trabajo de día a día", declaró el delantero americanista.

Haber mejorado la marca de tiempo en que La Bomba consiguió su récord, es un dato que desconocía, sin embargo, aseguró que se debe a la continuidad que ha logrado mantener.

"Estoy muy contento, pero no sabía nada de eso, la verdad es que no me pongo a ver estadísticas, mis objetivos son partido a partido, estoy enfocado en eso y creo que es lo que me ha dado la confianza y la continuidad que he estado teniendo", confirmó Henry.

