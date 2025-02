Idrissi sobre su fichaje fallido con América: "Habló con Pachuca pero no llegaron a un acuerdo"

Uno de los posibles traspasos que sonó mucho previo al Clausura 2025 fue el Oussama Idrissi a América. Sin embargo, el marroquí se mantuvo en Pachuca y se habló de que al menos diez millones de dólares pedían los Tuzos.

Los detalles probablemente no se den a conocer nunca, pero la realidad es que no hubo un acuerdo entre directivas y el propio jugador aceptó que hubo pláticas que no llegaron a buen puerto.

Las palabras de Idrissi sobre su fichaje fallido con América

En entrevista con Fox Sports, el marroquí compartió un poco sobre lo ocurrido. "No es algo que me gusta hablar mucho, porque al final es algo que no pasó".

"Club América habló con Pachuca y ellos no llegaron a un acuerdo, nada más que eso. Yo como jugador tengo que respetar porque al final tengo un contrato, en este momento tengo dos años más", relató el delantero de 28 años.

Por otra parte, destacó que al final en el futbol es algo normal que no haya un acuerdo sobre cuánto vale un futbolista. "Una persona dice que el valor de un jugador es X, otro dice otro número".

"No llegarona un acuerdo y la verdad estoy acostumbrado como jugador a pasar estas cosas", finalizó el atacante que llegó a Pachuca en el Apertura 2023, tras salir de Sevilla en España.

Los números de Idrissi con Pachuca

En casi dos años con el equipo hidalguense, Oussama ha disputado 62 partidos entre todas las competencias, con 12 goles y 20 asistencias. Además de la Copa de Campeones de la Concacaf el año pasado.

