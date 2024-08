¿Influencia de Emilio Azcárraga? Brizio revela castigo a árbitro por error en Final América vs Monterrey

Arturo Brizio ha reavivado la polémica en torno a la Final del Apertura 2019 de la Liga MX, en la que César Arturo Ramos Palazuelos fue el árbitro encargado de impartir justicia entre América y Monterrey. En una reciente aparición en el programa La Última Palabra, el expresidente de la Comisión de Árbitros confirmó que el silbante culiacanense fue sancionado por no marcar un penalti a favor de las Águilas, pero la gran pregunta es: ¿fue esta sanción resultado de una petición directa de Emilio Azcárraga?

Durante el programa, Rubén Rodríguez le preguntó a Brizio sobre la ausencia de Ramos Palazuelos en partidos del América tras aquella controversial final. "Después de la Final entre América y Rayados, no le pitó un torneo porque el señor Azcárraga dijo que no le pitara más", mencionó Rodríguez. Ante esta afirmación, Brizio no dudó en confirmar la sanción y explicó las razones detrás de ella.

"El caso de César no fue que marcara mal, fue que cuando se tiene una jugada tan brava como aquella Final de Monterrey, donde fue al monitor a revisar una jugada gris, y que sólo se asomara y se regresara", expresó Brizio, haciendo referencia a la revisión de una potencial falta dentro del área que no fue sancionada.

Según Brizio, la decisión de Ramos Palazuelos de no marcar el penalti fue deliberada, lo que derivó en el castigo al árbitro. "Eso significa que va con la deliberada idea de no marcar el penalti, que por eso fue la sanción a César Ramos (para ni pitarle al América)", concluyó el expresidente de la Comisión de Árbitros.