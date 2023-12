Israel Reyes sobre abucheos de la afición de América: "Me quedo con los que siempre están en el barco"

Tras perder la Vuelta de la Semifinal en el Estadio Azteca, los jugadores del América fueron abucheados a pesar de haber conseguido el pase a la Gran Final. Ante esto, Israel Reyes, defensa de las Águilas, mandó un 'dardo' a los aficionados que despidieron de 'mala forma' a los azulcremas.

Tras los abucheos, Reyes se mostró molesto y dijo que no piensa hablar de los aficionados que lo hicieron. Además, el mexicano señaló que el se queda con lo bueno y recalcó que en la Final "darán la cara por los que siempre están en el barco".

"No voy a hablar de eso. Me quedo con los que siempre están, con los que siempre han estado en el barco con nosotros, con los que siempre nos apoyan en los malos y buenos momentos. Les toca vivir ahora este momento de alegría por volver a pasar a una Final.

Teníamos rato sin hacerlo, anteriormente nos quedamos en Semifinal, así lo veo yo y entonces, total agredecimiento a los que están y nada vamos a dar la cara por ellos y vamos a dar lo mejor", comentó en una entrevista para TUDN.

Y es que luego de haber goleado en la Ida, André Jardine hizo rotaciones en su once inicial para darle descanso a los titulares de cara a la Final. Los cambios no favorecieron el sistema de juego del líder del Apertura 2023 y terminaron per perder 0-2 en la Vuelta de las Semifinales ante San Luis, sin embargo, clasificaron a la Gran Final.

