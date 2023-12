Israel Reyes sobre el campeonato con América: "A eso vine, vinimos a ser campeones"

Israel Reyes cumplió el objetivo de ser campeón con América, equipo al que dijo que llegó para ser protagonista. El defensa mexicano hizo un balance después de ser titular en varios partidos de la temporada regular, pero no tener tanto protagonismo en Liguilla.

Reyes, quien llegó al Nido procedente del Puebla, tocó la cima del futbol mexicano apenas en su segundo torneo como americanista: “A eso vine (al América). Vinimos a ser campeones, a ser protagonistas, es un grupo con el cual siempre se puede ser campeón, siempre pelea cosas grandes y hoy lo estamos celebrando”.

Reyes reconoció el trabajo de todos sus compañeros para poder conseguir la tan ansiada 14 del América: “La unión del equipo (fue clave). Nunca bajó los brazos, teníamos el objetivo muy claro y ahora lo estamos disfrutando”, dijo el mexicano mientras abrazaba a su padre.

Por otra parte, Israel también se refirió a la competencia interna que vivió en América, sobre todo con la llegada de Igor Lichnovsky: "Fue algo muy difícil (competir en la línea defensiva del América). Fue algo que me hizo trabajar mi paciencia, me hizo trabajar muchos aspectos que no tenía acostumbrados, me hizo ver el futbol desde otro aspecto. Me hizo crecer bastante aprender de los compañeros”, afirmó.

Israel Reyes firmó una discreta Liguilla, jugando apenas en Semifinales ante San Luis y acumulando poco más de 100 minutos en la serie con los potosinos.

