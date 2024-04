Jardine cuestionó decisiones de Fernando Guerrero en el Clásico Capitalino

A nadie le gusta perder y menos cuando se trata de un Clásico Capitalino, hubo errores que costaron la derrota y que provocaron dicusiones entre los jugadores, sin embargo, el propio André Jardine explicó que fue un momento de calentura normal.

“Estamos aún calientes, los jugadores nunca quieren salir, quieren ganar siempre en este tipo de partidos, mañana vamos a estar más frío, el respeto en el vestidor es máximo, como de nuestra parte, estábamos caliente, la cobranza tiene que ver", aclaró el estratega brasileño.

"Brian comete un contacto, es de doble expulsión, nos cobramos muchos, no reaccionamos nunca de forma violenta, sabíamos que el partido era así, con faltas fuertes como el de Igor, es un buen momento para reflexionar y llegar fuerte a la recta final”, agregó.

Respecto al árbitraje manifestó no haber estado de acuerdo con el trabajo de Fernando Guerrero y que la expulsión a Piero Quispe era lo justo. “No pitan bien, los analistas hablarán de esto, realmente nuestro equipo debe de estar mejor en temas como hoy", comentó el americanista.

“No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, es un tema que influye en el marcador, en la forma en la que el juego transcurre, dejamos claro que somos un equipo que va a jugar siempre en la pelota, que busca competir con los rivales de forma leal, no vas a ver nuestro equipo a ser desleales, no concordamos con eso, en partidos como Clásicos, el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y se sienten injusticias, las ven y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no había pasado, la roja es indudable, hubiéramos controlado todo”, finalizó Jardine.

