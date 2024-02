Jardine sobre el duelo vs Chivas en Concachampions: 'Estamos listos para lo que venga'

Minimizan el Clásico Nacional. André Jardine aseguró que Chivas no es un rival distinto, que no es momento de hablar de los Octavos de Final y que por ahora solo piensa en Pachuca.

"No miramos, no elegimos rivales, estamos listos para los que vengan, respeto máximo por todos, Chivas no es diferente, va a ser un partido durísimo, pero la filosofía es el siguiente partido, es Pachuca, un partido que es muy muy importante", confirmó el timonel azulcrema.

"Era un partido difícil de jugar, el rival venía con poco para perder, planearon bien el partido, con una línea de cinco, tuvieron chance de contragolpear, nosotros tuvimos que ir al frente, era importante pasar, los objetivos nuestros son claros, teníamos mucho por jugar, no fue un partido que los jugadores estaban tranquilos, sabían la responsabilidad. Ahora, vamos a pensar en Pachuca, ya veremos luego en qué pensar", agregó.

El brasileño es consciente de que su equipo no está jugando lo que debe, pero se comprometió que pronto alcanzarán el nivel que tuvieron en la Liguilla.

"Claro que nuestro equipo quiere ser lo más contundente, pero hoy pasa por el primer partido, se generó una ansiedad más grande, me preocuparía si no generamos, en todos los partidos generamos mucho, estamos cerca de hacer dos goles por partidos, la defensa sigue firme, no perfecta, pero con margen de crecimiento, creo que vamos por buen camino, con margen de crecimiento, no todos en su máximo nivel, en 15 o 20 días, vamos a estar cerca del nivel de la Liguilla", finalizó André Jardine.

