Jonathan Dos Santos reconoció buen momento de Pumas: "Es un equipo histórico"

Jonathan Dos Santos compartió cómo se vive desde el Nido de Coapa la intensidad de jugar ante Pumas en el Clásico Capitalino, señaló que es el derbi con mucha historia.

“Es un clásico muy histórico, pasaron muchos años para poderlo vivirlo en primera persona, jugarlo será increíble, será un momento muy especial por cómo venimos nosotros cómo viene Pumas, sabemos que es un club que tiene buenos jugadores, es un equipo histórico le tengo mucho respeto, será un partido muy bonito para la afición”, señaló en zona mixta.

Al ser cuestionado sobre el orden de rivalidad ante los tres equipos grandes de la Liga MX, el jugador azulcrema respondió que Guadalajara tienen mayor peso.

“No me gusta menospreciar a ningún equipo por lo que he vivido ahora mismo primero Chivas el segundo Cruz Azul y Pumas (porque aún no he jugado ante ellos)”, confesó.

Por otra parte, Jonathan señaló que la confianza será la clave para poder vencer al equipo del Pedregal, y la la unión de sus compañeros, pues al final es lo más importante, para seguir creciendo como grupo.

A su vez, dijo que le gustaría retirarse del futbol en el club americanista, ya que está viviendo un momento muy feliz en su carrera.

“Estoy feliz, estoy viviendo un momento increíble en mi carrera, siempre lo he dicho, me encantaría retirarme aquí en América he trabajado mucho para eso, estoy disfrutado del futbol”, finalizó.