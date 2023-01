Juan Cantú de Fuerzas Básicas del América: ‘La presión de la camiseta saca lo mejor del jugador’

Una de las joyas que ostenta la cantera del América es Juan Cantú, quien se convirtió en el goleador de la categoría Sub 18 en el Apertura 2022 al anotar 18 goles, con los que ayudó al equipo a coronarse, demostrando que la presión por vestir la camiseta azulcrema, lejos de preocuparle, lo motiva para dar lo mejor de sí mismo.

“Muchas veces, el hecho de portar la camiseta del América si es una presión, al final de cuentas, todos los equipos quieren jugarte como una Final y te quieren ganar, pero esa presión hace sacar lo mejor del jugador.

“En mi caso, yo creo que es así, y esa presión logra sacar lo mejor de mí y para lidiar con ello, es estar concentrado, saber los objetivos que quiero como fue a lo largo del torneo y enfocarme en eso”, declaró Cantú en charla exclusiva con RÉCORD.

Asimismo, Cantú sabe que para lidiar con la exigencia que se vive dentro del conjunto de Coapa debe cumplir con su trabajo a nivel individual, pues con esto ayuda a que el equipo consiga los objetivos.

“Yo creo que si hago mi trabajo individual puedo ayudar al equipo, y si el equipo está bien, pues bueno, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente y al club”, comentó.

Sus goles y buenas actuaciones han llamado la atención del técnico, Fernando Ortíz, por lo que ha tenido la oportunidad de entrenar en algunas ocasiones con el Primer equipo, donde ha podido aprender un poco de los delanteros, quienes lo han tratado bien.

“No me ha tocado ir mucho a los entrenamientos con el Primer Equipo, que ya cada quien está enfocado en su grupo, pero cuando me ha tocado ir se han portado de excelente manera, más que nada yo veo qué es lo que hacen, cómo se comportan en los entrenamientos y con eso ya es un paso adelante. Se han comportado siempre como profesionales y eso ayuda a los jóvenes como yo que vamos a entrenar y aprender”, explicó.

Juan tiene la esperanza de recibir pronto una oportunidad de subir al Primer Equipo de manera definitiva; sin embargo, sabe que tiene que estar preparado para cuando llegue ese momento.

“Sí, claro, espero que así sea (tener pronto una oportunidad en el Primer Equipo) yo tengo que estar enfocado en lo que viene para mí, todavía me queda otro torneo de la edad de la Sub 18 y qué mejor que se pueda presentar la oportunidad.

“Sé de toda la competencia que existe en el Club América; tanto de categorías Sub 20, Primer Equipo, categorías abajo, siempre respetando la posición del otro compañero, pero si se da la oportunidad, claro que estaría eternamente agradecido y me tengo que preparar por el momento para aprovecharlo al máximo y seguir trabajando”, apuntó.

ASÍ FUE SU BIENVENIDA AL NIDO TRAS DEJAR MONTERREY

A finales del 2020, Cantú llegó a la cantera del América procedente del Monterrey, suceso que para él fue muy importante, pues dijo que se sintió halagado cuando supo del interés de las Águilas por él.

“Yo inicié jugando desde pequeño, desde los 12 años. Antes jugaba en Rayados y a finales de 2020 surgió la oportunidad de poder venir al América. Terminé contrato con la otra institución, planteando más que nada mis objetivos individuales y que era lo que quería yo respecto a mi carrera, y fue como se presentó la oportunidad de venir al América, conocí más lo que es el club y el hecho de que el América esté interesado y que te busque fue algo muy importante para mí”, declaró.

A su llegada al Nido, Juan tuvo una cálida bienvenida, misma que ayudó a su pronta adaptación, pues en Coapa lo hicieron sentir como en casa desde el primer día, motivo por el cual está muy agradecido con la institución.

“Tomé la decisión de venir a acá y siempre he estado agradecido con el club, desde que llegué me han tratado como si tuviera 10 años aquí y me he acoplado muy bien a la institución, apenas cumplí dos años en diciembre, pero sin duda siento que llevo demasiado tiempo aquí por cómo me han tratado y por cómo me he acoplado”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ENTRENA CON SUS 12 EXTRANJEROS A DÍAS DEL INICIO DEL CLAUSURA 2023