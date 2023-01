Henry Martín: "La presión en América y en la Selección te hace crecer"

Una de las fortalezas más destacadas de Henry Martín ha sido su entereza para mantenerse mentalmente equilibrado, después de un par de tropiezos, el delantero supo manejar la altísima presión que se vive en América y Selección Nacional.

"La presión te hace crecer y la presión en América y Selección me ha hecho crecer mucho, madurar, ser paciente y esperar que las cosas lleguen en su momento, no desesperarte; para mí ha sido muy importante América porque desde que llegué ha sido un reto, porque cada torneo me traían a un delantero mejor que el otro y siempre ha sido difícil", comentó a RÉCORD.

La familia ha sido clave. El goleador reconoció que la educación y valores que le inculcaron desde niño le han permitido mantener ese equilibrio y esa hambre de seguir creciendo conforme ha ido cumpliendo cada una de sus metas.

"Es mi base, si no fuera así yo no sería Henry, me ha ayudado mucho el cómo crecí, estoy seguro de que desde el primer momento que empecé a caminar tenía una pelota en los pies con mis hermanos y mi papá, es algo que me llena de orgullo", admitió.

"Cuando estaba chico, antes de Venados me decía por qué no soñar en ser jugador profesional y lo cumplí; llegué a Xolos y después me dije por qué no soñar en Selección Nacional y soñar en un Mundial, por qué no soñar en ser campeón de goleo en Primera División y poco a poco he ido cumpliendo cada sueño y meta que me he trazado", recordó Henry Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA CALIFICARÁ COMO LÍDER DEL CLAUSURA 2023; REVELÓ SIMULACIÓN ESTADÍSTICA