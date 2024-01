Juan Hernández pidió a la afición de América una oportunidad para 'Chicote': "Ya está de este lado"

A pesar del pasado rojiblanco, el histórico lateral de América, Juan Hernández pidió que se le de la oportunidad de mostrar su calidad con las Águilas. “Que le den el beneficio de la duda porque ya está de este lado”.

“Cristian es un jugador que va bien al frente, tiene buen disparo de media distancia que aprovecha hacer diagonales para entrar detrás de los delanteros y hacer goles. No me gusta que haya venido de Chivas, pero me gusta porque es un gran jugador, tiene mucho potencial, te marca bien, gana bien los mano a mano; realmente es un jugador interesante que le va a dar mucha salida y va a estar peleando con Chava Reyes y Luis Fuentes, eso es lo bueno de América que no solo tiene a dos jugadores por zona”, declaró en entrevista con RÉCORD.

Respecto a Kevin Álvarez aseguró que tiene calidad de sobra, pero no debe de caer en excesos de confianza por haber disputado ya un Mundial y haber sido campeón con Pachuca y América y que no deba de sentirse titular seguro porque Emilio Lara le puede pelear el puesto.

“A Kevin le faltan algunas cositas para estar en América, tal vez en Pachuca le sobraban, pero por algo Jardine en los últimos partidos prefería a Miguel Layún porque Layún lo que tenía era ir hacia adelante, tal vez no de la misma manera que Kevin, pero si te marcaba mejor y tenía sus regresos y estaba mejor ubicado para solventar los problemas defensivos”

“Lo tiene que pelear (Emilio Lara) con Kevin, es verdad que él es mundialista y bicampeón porque fue campeón con Pachuca, Kevin tiene cosas importantes, simplemente es que las lleve un poco más a cabo y que trate de ser el Kevin que era con Pachuca porque a veces jugar un Mundial te da la experiencia y tranquilidad, jugar Finales te hace ser un poco más tranquilo, pero en América eso no existe, acá hay que estar al 200 por ciento porque jugamos finales cada ocho días, todos los equipos nos quieren ganar”, comentó Juan Hernández.

