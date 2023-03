Jürgen Damm dio su versión del porque entrenó con la Sub-20 de América este jueves, asegurando que todo fue un malentendido y esto es algo común que pasa con los jugadores que quedan fuera de los interescuadras, sin embargo, hoy volvió a entrenar con el equipo juvenil.

“La realidad es que ayer hubo un tema de la liga femenil, entró gente de prensa y me vio con la 20 porque los miércoles y jueves que se ha separado el equipo en primera, por lo general se hace 11 contra 11 y quedan dos o tres jugadores por fuera. Entonces en esos lapsos los que no estamos dentro de ese 11 contra 11, entrenamos allá con la 20. Entonces como me vieron seguramente dijeron ‘nada está con la 20’.

Jürgen Damm niega estar separado del primer equipo de América “Estoy entrenando con el primer equipo, haciendo las cosas bien y esperando mi oportunidad, lo más importante es que al equipo le vaya bien, que podamos juntos conseguir la catorce, esté quien esté jugando”. pic.twitter.com/8kdVnLEhxl — Águilas Monumental (@AguilasMonu) March 31, 2023

"Pero no para nada este yo estoy con el primer equipo, entrenando, haciendo las cosas bien y esperando mi oportunidad. Creo que lo más importante es que al equipo le vaya bien, que podamos juntos conseguir la 14 esté quien esté jugando y como siempre he dicho el grupo, el equipo siempre será primero sobre cualquier deseo personal de estar jugando”, señaló el jugador americanista.

DAMM VUELVE A ENTRENAR CON AMÉRICA SUB 20

Si bien Jürgen Damm dio su versión de los hechos y negó estar separado del equipo, la realidad es que este viernes volvió a entrenar con América Sub-20, pues el propio jugador reconoció que será aquí donde tendrá actividad.

“Hoy vamos a hacer un trabajo con la Sub-20, pedí jugar y tener regularidad con la categoría, por eso voy a entrenar”, señaló el jugador de 30 años.

Si bien no le han comunicado de manera oficial a Damm que no formará parte del primer equipo, el extremo no entra en los planes del ‘Tano’ Ortiz, pues en esa posición se encuentra satisfecho con el rendimiento de Leonardo Suárez y Alejandro Zendejas.

