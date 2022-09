Layún tras la marca histórica de América: 'Aunque a muchos no guste, soy parte'

Festejó y mandó mensaje. América consiguió nueve victorias al hilo e impuso una nueva marca de más triunfos consecutivos para el cuadro de Coapa, por lo que Miguel Layún festejó con todo el récord, del que es parte, aunque a muchos no estén de acuerdo.

“9 victorias que significan historia, de la cual, aunque a muchos no guste soy parte”, escribió el ex de Monterrey en sus redes sociales, al mismo tiempo que señaló que los padres tienen que educar a sus hijos para que no critiquen a los demás.

“Dejaré este tuit abierto para que todos puedan ver lo insana que está la sociedad hoy en día. Papás/mamás tenemos un trabajo importante para educar de mejor forma a nuestros hijos y sean felices”, agregó.

9 victorias que significan historia, de la cual aunque a muchos no guste soy parte. Dejaré este tuit abierto para que todos puedan ver lo insana que está la sociedad hoy en día. Papás/mamás tenemos un trabajo importante para educar de mejor forma a nuestros hijos y sean felices — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2022

Miguel Layún podrá presumir que ya ganó dos títulos de Liga MX con el América y que es parte de los jugadores que hicieron una nueva marca para la institución, pero de igual forma seguido es blanco para los ataques de la afición.

