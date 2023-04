Leo Suárez sobre Henry Martín: 'Todos tratamos de ayudarlo a que haga goles'

América está a 90 minuto de volver a tener un campeón de goleo, un logro que no conseguían desde hace una década con Christian Benítez, y en Coapa saben de su importancia, por ello, el equipo confía en que Henry Martín pueda firmarlo este fin de semana, así lo manifestó su compañero, Leonardo Suárez.

“La verdad es que eso desde el principio de torneo todos los que jugamos atrás de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene y todos tratamos de hacer lo mejor para ayudarlo a que haga goles. Ojalá se le dé este torneo porque se lo merece muchísimo”, reveló el atacante azulcrema.

El argentino vive su segunda etapa en el club y él mismo reconoció que haberse ido a Santos un año le sirvió para valorar la magnitud del equipo al que representa.

“En América siempre se exige el título por ser el más grande, siempre tiene que pelear cosas. Irme un año me sirvió para darme cuenta la dimensión que tiene américa, lo grande que es. Disfruto mucho volver a estar en este club y estoy muy feliz”, afirmó.

“Yo creo que me sirvió mucho el paso que tuve por Santos para recuperar la confianza que había perdido en mí, me vino muy bien. Siempre estaré agradecido con Santos por cómo me acogieron, como me trataron y siento que fue la confianza que necesitaba y ahora estoy más grande, conozco más el futbol mexicano y disfruto mucho, soy muy feliz acá”, finalizó Leo Suárez.

