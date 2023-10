En América no les importa que actualmente dominen el campeonato, los propios jugadores están convencidos de que todavía pueden dar mucho más una vez que individualmente se potencialicen los compañeros, así lo manifestó Luis Fuentes.

"Básicamente creo que las comparaciones no me gustan. Lo que puedo decir es que trabajamos día a día para ser mejores en todos los aspectos y sabemos en qué club estamos. No tenemos margen de error para ganar lo que debemos ganar", afirmo el lateral izquierdo.

"De los rivales a vencer creo que me gustaría más enfocarme en lo individual y después en lo colectivo y el trabajo que debemos hacer y nuestro rival somos nosotros mismos, aún tenemos bastante techo, porque tenemos calidad futbolística buena y en medida que se potencien las individualidades seremos más fuertes en todas las líneas", agregó.

El experimentado futbolista minimizó que eventualmente todos los técnicos lo hayan elegido como titular lo que le ha hecho ganarse un nuevo contrato cada torneo.

"Creo que es muy claro. Estoy para aportar mi granito y ser solidario con compañeros y aportar la poca o mucha experiencia que tengo y me ha tocado y con los que he compartido cancha y vestidor y es lo más importante y al final de cuentas la decisión es de la directiva", finalizó Luis Fuentes.

