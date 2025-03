Luis Malagón presume emotivo regalo de Richard Sánchez tras su salida del América

Richard Sánchez dejó al América para unirse al Racing de Argentina, sin embargo, antes de su partida, el mediocampista paraguayo dejó un recuerdo especial para su amigo y excompañero, Luis Malagón.

Los futbolistas compartieron vestidor en Coapa del 2023 al 2025 creando una buena relación, o al menos así lo dejaron ver con su breve pero emotiva conversación en redes sociales, tras la salida del sudamericano.

Compartió el regalo

A través de su cuenta de Instagram, Malagón compartió un regalo que recibió de Sánchez: su jersey de entrenamiento con el número 20. En la publicación, el arquero expresó su gratitud y afecto con un mensaje emotivo: “Richard Sánchez gracias por la playera bro, te extraño”, acompañado de un emoji con una lágrima en el ojo.

La respuesta de Richard Sánchez no se hizo esperar, dejando un mensaje cariñoso que reafirma su amistad: “Ángel Malagón Te queda hermoso ese número mi bro. Usa ese, así no me extrañas tanto! Yo más hermano”.

El Club América también compartió la fotografía en sus redes sociales, reforzando el lazo entre los excompañeros. Tras la salida de Sánchez el #20 quedó libre pues actualmente ningún jugador en la plantilla azulcrema lo porta, manteniendo así el recuerdo de Richard Sánchez en el equipo.

Así le agradeció Ángel Malagón a Richard Sánchez por su playera 🥹 pic.twitter.com/XUZighjvXJ — 🦅DIOS CUAUHTEMOC🦅 (@D1OSCuauhtemoc) March 27, 2025

