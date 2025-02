Malagón asegura que le duele al América no ir al Mundial de Clubes

Luis Ángel Malagón dio sus primeras impresiones tras la victoria en el Cuauhtémoc sobre el Puebla, el arquero azulcrema fue cuestionado sobre la ausencia de América en el Mundial de Clubes asegurando que es una tarea pendiente.

“Sí incomoda, es una espinita que tenemos y queremos quitarnos en este torneo, es un sueño que tenemos”, resaltó para los micrófonos de FOX Sports.

Sobre su presencia en Selección Mexicana

“Yo voy a trabajar, ojalá me sigan convocando, yo siempre he dicho que la canchita acá es la que te exhibe, te pone o te quita, entonces voy a seguir trabajando y Dios me permita estar allí en Selección, es un sueño que tengo allí muy cañón”, mencionó.

América venció al Puebla

América sigue con el paso perfecto luego de vencer a La Franja para retomar el liderato del Clausura 2025 con 16 unidades a falta del juego del León quien aparece con 15 puntos en segundo puesto.

Luis Ángel Malagón resaltó la victoria en el Cuauhtémoc: “Una cancha difícil, un gran entrenador el de enfrente, un tipo que conozco de hace muchos años, que le debo mucho y que le deseo lo mejor porque se lo merece”.

El guardameta azulcrema mencionó que la victoria fue de esfuerzo: “Fue un partido respiro pero gracias a Dios se sacó el partido”.

