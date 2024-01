Malagón sobre su celebración: 'No es con dolo de violencia, soy mucho amor y paz'

Luis Ángel Malagón ha desatado polémica sobre la celebración que hace cada que América anota gol, pues el portero mexicano cruza los brazos y posa con seguridad, pero el propio arquero americanista ha señalado que no es en forma de burla ni de rotar a nadie.

De acuerdo con Malagón, su celebración se debe a un luchador de la WWE que, cuando él era pequeño, veía y seguía, y se le quedo grabado, por ello ahora cruza los brazos cada que las Águilas marcan una diana.

"De la nada me mandaron un TikTok, lo vi y me gustó. Hago referencia, jamás es con burla. Hace muchos años había un luchador en la WWE, pero fue por él. No lo hago con dolo de generar violencia, porque en un partido contra Tigres la gente pensó que estaba incitando eso, pero soy mucho amor y paz y lo que menos busco es generar violencia, entonces es más que nada un festejo", expresó Luis Malagón para Fox Sports.

En los primeros tres partidos de este Clausura 2024, Luis Ángel Malagón ha podido mantener su portería en ceros, pues no ha concedido gol y ha sorprendido con grandes atajadas que son fundamentales para el América, que marcha invicto en tres juegos.

