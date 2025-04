¡Malas noticias en el Nido! Alan Cervantes sufre fractura en el juego ante Pachuca

Alan Cervantes sufrió una lesión de gravedad en el partido entre Pachuca y América. Todo por una dura entrada sobre su tobillo derecho, por lo que tuvo que ir directo al hospital.

RÉCORD pudo saber lo que se temía en el campo: una fractura del mediocampista y el mismo André Jardine lo confirmó en conferencia de prensa después del partido.

El accidentado juego de Cervantes | IMAGO7|

Jardine se mostró molesto y confirmó que puede tratarse de una fractura en el tobillo derecho. Además, compartió que no entiende como pueden pasar este tipo de acciones y que no pase nada; pues no mostraron la tarjeta amarilla en dicha acción.

La entrada fue de Oussama Idrissi, en una jugada con balón en disputa, y es por eso que Cervantes tuvo que salir para que ingresara Erick Sánchez. Cuando se fue en el carrito rumbo a la ambulancia, se le vio con hielo en el tobillo derecho y ya se temía lo peor.

Cervantes en el partido | MEXSPORT|

¿CUÁNDO PODRÍA VOLVER?

En caso de que se confirme, podría ser una lesión que deje fuera de actividad a Alan Cervantes por lo que resta del campeonato con las Águilas. Aunque se manejará como una situación que está pendiente a evolución, pues no se tiene un tiempo definido para regresar.

Cabe recordar, que hace unas semanas se fue Richard Sánchez a Racing, por lo que tienen dos mediocampistas menos, aunque se presentó el regreso de Jonathan dos Santos en partidos recientes.

