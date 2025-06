Martinoli arremete contra América y Televisa por fracaso del Mundial de Clubes

Han pasado ya un par de días desde que el Club América dejó escapar su última oportunidad para conseguir un boleto al Mundial de Clubes y las criticas continúan, tal es el caso de Christian Martinoli, quien cataloga de vergonzoso lo que sucedió con Las Águilas al quedar fuera de la competición.

El narrador estelar de TV Azteca, criticó fuertemente al América, equipo a quién señala directamente de utilizar toda la fuerza de Televisa para que la FIFA les diera la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes y a pesar de esto, el conjunto de Coapa quedó al caer ante el LAFC, club de la MLS.

Los huevotes de Martinoli para decir lo que los demás periodistas de mierda no pueden



Martinoli el mejor periodista deportivo de México

“A mí lo que me pareció vergonzoso es mover todo tu sistema que es poco poderoso, para buscar un maldito partido justificado (vs LAFC), para ver si podemos meternos a una fiesta a la cual no estamos invitados”, declaró Martinoli en Los Protagonistas.

Arremeten contra Jesús Martínez Munguía

Las declaraciones de Martinoli surgieron a raíz de un par de comentarios en la mesa de Los Protagonistas en donde se menciona que el resto de la Liga MX festejó el fracaso de Las Águilas. Además, Luis García y David Medrano criticaron la forma de León de celebrar que el América quedó fuera del Mundial de Clubes.

“Lo celebran los otros 17 equipos de la Liga MX”, mencionó Martinoli.

“Me resulta vergonzoso eso”, declaró Luis García.

“Lo de León me pareció corriente, vergonzoso y ardido”, culminó David Medrano.

