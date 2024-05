'Me vale mad... la opinión de todo mundo': Santiago Baños sobre las críticas del penalti en la Final

Santiago Baños, director deportivo de América, no se guardó nada y habló sobre las opiniones y críticas que se realizaron sobre el penal que le cobraron a favor del equipo de Coapa en la Final del Clausura 2024 ante la Máquina.

En entrevista para el programa de "La Perrada", el directivo fue directo en decir que le vale madre la opinión de todo mundo sobre la jugada que desató polémica en redes sociales.

“A mí me vale madre la opinión, y digo, no sé qué tan bueno sea o malo que lo diga, pero me vale madre en general la opinión de todo mundo, en todos los sentidos, nosotros trabajamos en el club para un fin que es el de levantar títulos y lo que se hable nos tiene sin cuidado”, expresó Baños.

¿Por qué saludó de manera 'extraña' a Tato Noriega?

El directivo del club americanista quitó importancia a lo que aconteció con el Tato Noriega, su homólogo en Monterrey, a quien saludó de una manera rara en el Estadio BBVA.

"Tengo ahí alguna que otra razón, por el saludo, lo saludé y luego saqué la mano porque él iba en una dirección y yo en la otra, tampoco es que tenga que abrazar yo a todo mundo cuando perdemos, pero es un tema que es personal, estoy en desacuerdo con un par de situaciones", dijo en La Perrada.

