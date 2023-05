Miguel Herrera reveló charla inédita con Miguel Layún previo a la Final del Clausura 2023

Miguel Herrera, ex técnico del América, recordó que un día antes de la Final del Clausura 2013 ante el Cruz Azul, su equipo practicó penaltis, y fue en ese momento que le dijo a Miguel Layún como debía ejecutar su cobro.

“Un día antes estuvimos entrenando penales y le decía yo a Layún 'pégale fuerte, no vayas a llegar a querer tocar porque te mato' y Layún va y se perfila, cuando todo el 'Es Culpa de Layún', pensábamos que todo iba a ser culpa de Layún, pero para el Campeonato y Layún a pesar de que medio se le resbala el pie, le pega con mucha solidez y le vence la velocidad de la jugada a 'Chuy' y conseguimos ese título que a la postre se convierte en un título épico”, recordó Miguel en charla con RÉCORD.

Los consejos de Miguel le ayudaron a Layún a acertar su tiro y darle el título a los de Coapa, por lo que en ese momento cambió las críticas por halagos; sin embargo, el Piojo señaló que él siempre confió en su jugador.

“Yo conocí a Layún en Veracruz y sin duda sabía que era un gran jugador, y cuando llegué al América era de los jugadores que estaban transferibles y yo dije que no, que me quedaba con todos y me pedían que saliera Layún y yo dije 'No, lo conozco y sé que es un tipo que me va a dar mucho'”, comentó.

“Hablé con él para reforzar su autoestima, es un tipo que mentalmente es muy fuerte y me acuerdo las palabras de ese título cuando todo empezó y decía mi hija que iba a cambiar la historia del 'Todo es culpa de Layún' iba a decir 'Todo va a ser culpa de Miguel y de Layún' por el campeonato y por qué le decía así a Layún.

“Lo conocía muy bien desde Veracruz, ella estaba chiquilla y fue parte de eso, de saber que Layún iba a cambiar por la actitud, por la mentalidad tan fuerte que tiene y cuando se enfila Miguel (Layún) hacia el penalti para definir esa serie, pues íbamos con toda la idea de que era el momento de Layún y afortunadamente se convirtió en eso”, agregó.

