Miguel Layún: De sufrir depresión a marcar el gol del título para América ante Cruz Azul

La historia de Miguel Layún en el América es muy peculiar, pues pasó de ser el jugador más odiado y criticado por la afición, a ser el héroe del equipo en la Final del Clausura 2013 al anotar el penalti del título azulcrema ante Cruz Azul.

Sin embargo, Layún reveló que este proceso fue muy complicado para él, pues pasó por una fuerte depresión, misma que terminó superando gracias a su determinación.

“Cuando la situación estaba en su punto más crítico pase por dos fases, la primera, caí en una depresión, pasé por momentos muy complicados, emocionalmente estaba muy golpeado y me costaba, yo no salía de casa, intentaba mantenerme hermético y hasta cierto punto aislarme”, declaró Layún.

“Después entró esa determinación que siempre he considerado tener, donde era un reto conmigo mismo e impulsado por lo que escuchaba y veía en mi entorno. Yo quería demostrar que cuando alguien dice que no eres capaz de hacer algo, porque muchas veces permitimos creernos que no somos capaces y que es imposible y me entró un hambre de demostrar que estaban equivocados”, agregó.

Pese a lo complicado que resultó este amargo episodio en su vida, Miguel se siente afortunado de haber atravesado por estos duros momentos, pues fue la oportunidad que necesitaba para revertir su situación.

“Para mí fue una fortuna vivir lo que tuve que vivir (sobre el “Todo es culpa de Layún”) porque te brinda una oportunidad de superar los límites que nosotros mismos creamos o permitimos que nuestro entorno los cree”, mencionó.

“Me considero una persona determinada, cuando yo me propongo algo, no descanso hasta lograrlo, esa es mi personalidad y lo único que quería transmitir y decirle a la gente que nunca te determine alguien más de lo que eres capaz o no, a través de un ejemplo puntual como era mi caso, lo vi como una oportunidad, así fue viviendo el proceso hasta que afortunadamente las cosas se dieron de la manera en que terminaron", sentenció.

