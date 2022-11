Miguel Layún sobre sus 'haters': 'Me odian porque no tengo pelos en la lengua'

Una de las dudad en Coapa es la continuidad de Miguel Layún en el equipo, de momento lo único que es seguro es que el futbolista tendrá que reportar el 28 de noviembre y definir si se extenderá su contrato que vence en diciembre.

En el marco del lanzamiento de un suplemento en el que Layún es socio, confirmó que le ilusiona poder continuar en la plantilla.

"Disfruto estar aquí y platicarles de la proteína con Kellogg's y Zucaritas, disfruto pensar que puedo renovar con América, disfruto pensar que pueden venir nuevos retos y pensar que pueden venir nuevas cosas", aclaró el lateral azulcrema.

"Todo esto viene a raíz de lo que viví con el cáncer, en el momento en el que me detectaron el tumor dije si no disfruto ahora estar en una cancha, si no se disfruta la vida en general ¿qué carajos estoy haciendo acá?", añadió.

Es consciente de que en Redes Sociales muchos piden su salida de la institución, sin embargo, también hay quienes desean que se mantenga en el club y el propio jugador tiene claras y asimiladas ambas posturas.

"Mis 'haters' me odian porque no tengo pelos en la lengua y cuando uno es tan real genera un impacto muy polarizado, muy bueno o muy malo, a lo largo de mi carrera no he vivido un momento gris; está la gente que me escribe y me pide que me quede y también la que me dice que me largue porque no quieren verme más, pero yo cuando me comprometo con un proyecto lo hago al cien por ciento", apuntó Layún.

