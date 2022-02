Mitofsky: “América cayó porque ser superlíder jugando feo no le gusta a la afición”

Roy Campos, director de casa Mitofsky, encargada de realizar la encuesta de preferencias en el futbol mexicano explicó en charla con RÉCORD que el principal motivo de que el América cayera en popularidad entre los aficionados fue la esencia que ha perdido, debido a su estilo de juego y a la falta de una figura con carácter en el equipo.

"No ha dado resultados y, además, no ha jugado bonito, ha perdido esencia el América, ha perdido este empuje que tenía de jalar aficionados, porque quedar superlíder jugando feo no les gusta mucho tampoco; no es así como el América que les gustaba ver, o no tener una figura tan peleonera como en su momento lo fue Cuauhtémoc, o como el Piojo (Herrera) o con otros que caen 'gordos', en el equipo actual son como bien portaditos y el América ha perdido esencia", declaró.

Para Campos, en Coapa deberían estar preocupados por dejar de ser un equipo odiado, pues aseguró que debido a la falta de campeonatos en los últimos años ya no son un equipo temido, por lo que están dejando de ser el antagonista de la Liga Mx.

"Yo creo que hasta grave es que haya bajado el rechazo del América, cuando baja el rechazo es que lo dejan de odiar algunos porque como ya no ganan campeonatos le dejan de temer porque ya no es ni temido en el Azteca y el hecho de que sea menos odiado también es un problema para la mercadotecnia deportiva que genera esos odios", apuntó.

La afición americanista quedó insatisfecha por los resultados de la encuesta realizada por Mitofsky, donde su equipo estaba por debajo en popularidad de su odiado rival, las Chivas; sin embargo, Roy dijo que éstos, son los mismos aficionados que la semana pasada estaban enojados con el equipo y pedían la salida de Santiago Solari y Santiago Baños.

"Ese mismo americanismo que la semana pasada lo veías enojado con el equipo, el americanismo estaba enojado con el equipo y decía ‘Que ya se vaya Solari y que se vaya Baños’. Es el mismo al que no le gusta la esencia del América y deberían entender que es lo que pasó", ironizó.

Roy Campos admitió que le gusta la mercadotecnia deportiva de los Azulcremas, pues los comparó con equipos como León y Toluca que han logrado ganar campeonatos, pero fueron incapaces de aumentar su popularidad entre la afición mexicana.

"Yo, cada año que saco esto (la encuesta) aplaudo la mercadotecnia deportiva del América, porque si analizas a equipos que tuvieron grandes resultados como el León o el Toluca en su momento, y no lograron hacer crecer su popularidad a pesar de sus grandes logros deportivos, porque les ha faltado la mercadotecnia deportiva de generar odios, Clásicos, de generar controversias y el América si es muy bueno para eso", finalizó.

