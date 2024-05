Moisés Muñoz manda mensaje a quiénes dicen que fue autogol de Alejandro Castro en la Final de 2013

Moisés Muñoz será recordado como un héroe por toda la afición de América gracias al agónico gol que signficó el título del Clausura 2013 ante Cruz Azul. Sin embargo, muchos han desacreditado su anotación debido a que Alejandro Castro desvió la pelota tras el remate, por lo que creen que debería ser considerado un autogol.

Ante esta situación, el exportero recordó cómo se dio la jugada y aclaró que el árbitro fue el que registró el gol a su nombre en la cédula del partido.

“Primero salgo a rematar sin que nadie me lo dijera. No era la primera vez que lo hacía, solamente volteé en medio campo a ver qué hacía Miguel (Herrera), pero pues obviamente él también me estaba arengando.

“Yo, al momento de caer, no me doy cuenta, no me percato hacia dónde va la pelota, solamente sé que rematé el balón. Cuando caigo escucho un estruendo en el estadio, ahí es donde me doy cuenta que había sido. Al terminar el partido, me acerco con el árbitro y le pregunto, me dijo que en la cédula lo dio como mío”, dijo en entrevista a ESTO.

Además, Muñoz argumentó que con el paso del tiempo vio varias tomas del remate y aseguró que le dieron el gol porque el cabezazo llevaba dirección de portería.

“Ya después, cuando veo los resúmenes y todo, es que me doy cuenta que la pelota la había desviado Castro y que había terminado en la portería; es un remate mío que termina desviando Castro y que termina en la portería, el gol me lo acreditan porque el balón va en dirección de la portería. (Es) algo que de verdad nunca olvidaré”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MARCO ANTONIO ORTÍZ Y SUS POLÉMICAS ACTUACIONES EN PARTIDOS DE CRUZ AZUL DURANTE EL CLAUSURA 2024