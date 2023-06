'Negro' Santos: 'Si no es Guardiola o Ancelotti para dirigir al América, no traigas a nadie de Europa'

La afición azulcrema sigue esperando el anuncio por parte de la directiva del América para conocer al nuevo director técnicode cara al Apertura 2023. Por ahora no se ha dado a conocer un nombre definitivo, pero se ha especulado que los directivos están considerando contratar a un estratega proveniente de Europa.

Antonio Carlos Santos, exjugador del América, se pronunció ante esto en entrevista con ESPN y considera que no es necesario buscar entrenadores en el viejo continente si no se va a cerrar el fichaje de alguien con un historial comprobado de calidad.

“No sé por qué no le dan una oportunidad a Rodrigo Lara, ¿por qué le tenemos que dar la oportunidad a otros que ni siquiera pertenecen a la institución y que no la conocen? Dijéramos vas a traer Ancelotti, vas a traer a Guardiola o vas a traer a un entrenador de renombre que tiene la capacidad y que lo ha demostrado, está perfecto, pero si vas a traer a alguien que ha jugado con el Betis y fracasó o que fue con el Valladolid y fracasó o que fue con el Villarreal y fracasó ¿para que mierdas traes alguien de fuera?, mejor alguien que sepa lo que se vive dentro del club y lo que necesita la institución", planteó el 'Negro' Santos.

Además, Santos espera que el técnico elegido tenga un enfoque ofensivo y sea un ganador comprobado, pero sobre todo, que posea carácter en los momentos complicados.

“El perfil que América siempre debería buscar, sería el de traer ex jugadores que conozcan cómo queremos y cómo sentimos la camiseta, el proyecto del América tiene que ser solamente en una línea, tiene que jugar bien, tiene que dar espectáculo, tiene que ganar campeonatos, si no existen esas tres cosas para el perfil del entrenador, mejor que no entre al club porque ese no es el entrenador que queremos, el entrenador que viene y te ofrece trabajo es un engañador, ese es un vividor y es un mentiroso porque el trabajo de por sí solo tiene que hacerlo y no lo tengo que prometer.

“Fernando Ortiz fue una prueba, con el ‘Tano’ el América tuvo buenos resultados, pero al final del día no tuvo la personalidad para poder dirigir al equipo, sus números dentro del torneo fueron muy buenos, sin embargo, a la hora que tenemos que demostrar ese carácter, no pudo, cuando la cosa se pone dura no se vale estar con la manita en el bolsillo o con la mano en la quijada, tú tienes que sentir el americanismo, lo tienes que transmitir al aficionado que está en la tribuna, que paga un boleto, ese es el perfil que necesita el americanista para tenerlo dentro del equipo", explicó el exfutbolista.

El exfutbolista brasileño, quien ha ganado múltiples campeonatos con las Águilas, fue enfático al señalar que Santiago Baños, actual presidente deportivo del club, ya no debería ocupar ese cargo y también cuestionó la gestión del propietario, Emilio Azcárraga.

“Santiago Baños, creo que debió haber salido desde hace mucho tiempo, sin embargo tiene la anuencia del dueño y contra el dueño tú no puedes hacer nada, al final es el que manda, es el que paga y el que asume los fracasos, él es el que gasta su dinero y nosotros no podemos decir nada, pero tampoco nos podemos quedar callados y no ser críticos, ni decirle las cosas como son, entonces, yo creo que Santiago Baños debería de salir.

“Hablamos de cinco años de sequía y estamos hablando de 10 torneos cortos, pero si hablamos de un total de la administración de Emilio Azcárraga Jean, tiene más o menos 25 años al frente del club y ganaste sólo cinco torneos cortos, es decir, dos años y medio y nada más, si sacas las cuentas es un fracaso, pero esto se debe a que ha dejado al equipo en manos de gente incapaz que no piensa ni quiere al Club América”, sentenció el exjugador de Las Águilas.

