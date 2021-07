Nico Castillo: ¿Qué le dijo Solari antes ingresar a la cancha en partido vs Santos?

Nicolás Castillo reveló que fue lo que le dijo el técnico, Santiago Solari antes de ingresar a la cancha en el partido ante Santos Laguna que sirvió como su regreso.

"Lo único me dijo fue, "Te cambiaron al arquero para que hicieras un gol, eso fue lo único que me dijo", declaró para el canal de YouTube del club.

El atacante chileno, dijo estar agradecido con Solari porque siempre ha sabido llevar su proceso de recuperación, aunque, confesó que en algún momento llegó a sentir molestia por las restricciones que le ponían.

"Estoy muy agradecido con él (Santiago Solari) porque también han llevado mi situación muy bien, muchas veces yo me enojaba porque no podía hacer todo, no me dejaban hacer todo, pero hoy en día lo entiendo cuando me decían que no, que no podía todavía, así que muy agradecido de toda la gente que forma El club, a los que se fueron, a Miguel, a su cuerpo técnico, creo que ellos también fueron una parte muy importante en todo esto", comentó.

