Ochoa tras Vuelta vs Olimpia: 'Cuando pone en riesgo tu salud e integridad es difícil'

Guillermo Ochoa, capitán del América, exigió a la Concacaf que ponga atención en el arbitraje e incluso en los mismos equipos rivales, esto luego de que su compañero Jesús López saliera fracturado del partido ante el Olimpia de Honduras.

“Hay que decirlo, no es excusa: no fue nuestro mejor partido, pero también está claro que no es posible que exista este tipo de arbitrajes a la fecha y no lo esperas de este árbitro (Henry Bejarano) de Costa Rica.

"Concacaf pide que se le dé importancia (al torneo) y cuando pone en riesgo tu salud e integridad es difícil; el árbitro les permitió todo, pisotones, entradas y hasta una fractura permitió, y a nosotros a la primera falta, amarilla directa. Es una lástima que Concacaf permita esto y no se manifieste al respecto”, indicó.

Asimismo, el portero de las Águilas, reconoció que el silbante suele tener buen desempeño, pero en esta ocasión no fue así. También de que dijo que la Concacaf debería además de expresar su postura, ocuparse en preservar la integridad de los jugadores que participan en el torneo.

“Todos sabemos lo que significa este torneo, el formato es una lástima, la Concacaf tendría que mejorarlo. Estamos molestos por el resultado. Pero si hay que levantar la voz porque no es justo, queremos darle seriedad a esto y te va mermando para este torneo y el torneo local.

“Deberían manifestarse, el árbitro al final del partido estaba muy tranquilo, es un buen árbitro, pero es una lástima, no reconoce que tuvo un mal juego. Lo rescatable es que avanzamos, pero la Concacaf no cuida a los equipos mexicanos que son los que levantan este torneo, es una lástima porque la materia prima es el futbolista, esperemos que tomen cartas en el asunto, el jugador que lo lesionó ni siquiera se acercó a disculparse”, dijo el arquero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCHO LÓPEZ: AMÉRICA CONFIRMÓ QUE EL MEDIOCAMPISTA SUFRIÓ FRACTURA DE PERONÉ