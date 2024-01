¡Otro dardo! 'Tuca' Ferretti arremete contra América y dice que es un equipo molero

Desde su llegada a ESPN, Ricardo 'Tuca' Ferretti, exdirector técnico de equipos como Pumas, Chivas y Tigres, se ha consagrado como uno de los máximos antiamericanistas en México. En esta ocasión, su poca gracia al equipo de Coapa volvió a dar de que hablar.

En Futbol Picante, el exestratega brasileño señaló que el jamás dirigiría al América, pues además de que no le interesa, exclamó que para él, las Águilas son un equipo molero.

“Ni lo voy a dirigir, no me interesa. Equipo molero para mí. Yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América”, señaló 'Tuca' en Futbol Picante.

Ante esto, Álvaro Morales arremetió contra las palabras del brasileño y dejó en claro que América es el equipo más grande de la Liga MX, a lo que 'Tuca' volvió a contestarle y dijo que para él, Chivas lo es.

En su carrera como director técnico, Ricardo Ferretti ganó siete títulos de Liga MX, una CONCACAF Champions League y una Copa MX.

