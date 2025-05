Paul Aguilar revela qué debe priorizar el América: ¿Tetracampeonato o Mundial de Clubes?

Paul Aguilar, referente histórico del América, ofreció su perspectiva sobre las prioridades del conjunto dirigido por André Jardine. En medio de la expectativa por un posible Tetracampeonato en la Liga MX y la participación en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, Aguilar fue claro: ambos desafíos deben encararse con ambición total.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Al ser consultado sobre si el América debe enfocarse más en lograr su cuarto título consecutivo de Liga MX o en tener una participación en el Mundial de Clubes 2025, Aguilar expresó: “Uno quiere ganar el torneo que juegue. ¿Qué más motivación que saber que puedes asistir a un torneo de talla internacional como el Mundial? Te vas a enfrentar a los mejores del mundo, equipos que vienen de ser campeones en diferentes ligas”.

Habló del futuro de América | IMAGO7

Aguilar considera que, aunque ya se puede hablar del América actual como un “equipo de época”, la oportunidad de lograr algo histórico está al alcance, “Marcar historia siendo el primero en conseguir un tetracampeonato, y luego ir a hacer un buen Mundial… imagínate. Sería espectacular. Sería el mejor panorama que pudiera tener”.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Están obligados a ser campeones | IMAGO7

En el América, solo vale ser campeón

El exlateral derecho también enfatizó la exigencia y mentalidad ganadora que define al conjunto azulcrema, “En América no se da por hecho un buen torneo si no eres campeón. Por más que califiques en primer lugar o rompas récords, se tiene que ser campeón sí o sí. Si no, es un fracaso, pase lo que pase”.

Quiere el tetra campeonato | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América no ve la Semifinal ante Cruz Azul como revancha por eliminación en Concachampions