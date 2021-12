Pavel Pardo: 'No me interesa ser director deportivo del América'

El exjugador mexicano, Pavel Pardo, aseguró que no tiene ninguna intención de ser Director Deportivo del América

"No me interesa, hoy por hoy el ser Director Deportivo del América, eso que esté muy claro, porque luego hay malinterpretaciones y la verdad es que no aspiro a ser Director Deportivo del América", expresó en conferencia de prensa virtual, en la que RÉCORD estuvo presente.

Pavel, quien se hiciera figura como mediocampista y ganara dos títulos (Verano 2002 y Clausura 2005) como azlucrema, valoró el aprecio de la afición, aunque insistió en que nadie del equipo lo ha buscado.

Además, avisó que como Embajador de la Bundesliga, su objetivo es llevar a jugadores mexicanos al torneo alemán.

"Obviamente agradezco el cariño de la gente, porque el cariño de la gente y la prensa, que me tienen muy bien catalogado y visto para ser un candidato, pero yo soy el primero en no candidatearme. Y segundo, nadie ha hablado conmigo de parte del club América, eso hay que dejarlo muy claro. Hoy no me interesa ser Director Deportivo; sin embargo, sí soy un embajador de la Bundesliga, donde sí me interesa que vayan más jugadores mexicanos a la Bundesliga, ese es mi objetivo más grande, más que ser el Director Deportivo del América", agregó.

Por otra parte, sobre las Águilas, admitió que "si no hay campeonatos, no es una buena temporada" y que eso ocurre "en cualquier equipo grande".

