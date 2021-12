La Volpe sobre América: ‘Si tuviera que ver futbol y están jugando, veo otro partido’

Ricardo La Volpe, extimonel del América, confesó para 'MARCA Claro', que el juego de los azulcremas, no es algo que a le llame la atención como espectador del futbol.

"A mí me gusta el futbol que sale a ganar, que es protagonista, que arriesga. Para poder ser agresivo en cada línea, debes tener los trabajos y conceptos bien estructurados. América era un equipo europeo, con línea de cuatro, de repente con dos 9, pero no era un equipo vistoso, contundente, no era ese equipo que por ejemplo si yo tuviera que ver futbol y está jugando el América y el Liverpool, seguro que pongo el Liverpool"

El técnico insistió que el estilo de juego de las Águilas no es atrevido y no se presta a lo ofensivo, por lo que le queda a deber como aficionado.

"Si vos me decís, vas a poner la televisión para ver al América, no lo pondría, porque no era un equipo que para mí me llenara el ojo; a mí me gustan los equipos que arriesgan y atacan".

La Volpe respaldo sus anotaciones destacando que los Cremas tendrían que ser los campeones del Apertura 2021, por su liderato y los puntos, pero destacó que ahí está el problema del equipo, ya que se vieron rebasados por los que se arriesgaron a ofender.

"América era sólido nada más, muchos los ponían arriba y otros decían que era claro y preciso en lo que hace, se defiende bien y atacaba poco; esa es la verdad. Si tuviera que haber un campeón, tendría que ser el América porque fue el que mejor demostró la regularidad y más puntos hizo, que hay una Liguilla, ese es el problema".

