Piojo Herrera: 'Benedetti me dijo que sintió que se le fue la rodilla'

Nicolás Benedetti, quien se lastimó la rodilla derecha en el juego ante Miguel Herrera, quien señaló que el colombiano será sometido a un estudio, pero de momento se desconoce el diagnóstico. En América tendrán que esperar para conocer la gravedad de la lesión de, quien se lastimó la rodilla derecha en el juego ante León , así lo explicó el técnico, quien señaló que el colombiano será sometido a un estudio, pero de momento se desconoce el diagnóstico.

“No tengo ni idea, medicamente se le tiene que tomar una resonancia, yo creo que hasta pasado mañana, tenemos que esperar a que se desinflame para tener un diagnóstico más claro. Él estaba llorando amargamente en el vestidor”, dijo.

Incluso, el Piojo señaló que con la revisión del médico americanista el ligamento cruzado no parece estar comprometido; sin embargo, no dirán nada hasta que tengan información certera de la lesión de Benedetti.

“Con la manipulación del médico, la parte del ligamento cruzado no se ve, pero hay que esperar a que se le haga una resonancia para ver qué tiene Nico, y esto nos desconcentra porque en el vestidor están todos con el chico llorando, dice él que sintió que se le fue la rodilla, está espantado y esperamos que no sea nada grave”, señaló.

EXPLICÓ DISCUSIÓN CON CÉSAR RAMOS

Herrera fue cuestionado sobre su discusión con el árbitro central y dijo que no le reclamó, sólo le cuestionó por inventarse un reclamo que nunca ocurrió.

“Hizo un buen trabajo, no tengo queja, me molestó la tarjeta amarilla. Hablé con el cuarto árbitro de que el recoge bolas no se apuraba y César me amonestó.

“Sí me molesta porque está inventando algo que no pasó, yo no estaba reclamando nada, el chico de repente se quedaba con las dos pelotas más rápido y se lo dije al cuarto, y a César se lo dije con respeto, que inventó un reclamo que no existió”, indicó.