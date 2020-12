Piojo Herrera tras salida de América: 'Me voy triste y endeudado'

Infinitamente agradecido. Luego de que América confirmó la destitución de Miguel Herrera como técnico azulcrema, Piojo compartió un mensaje de agradecimiento a la institución con la que continuó consagrando su carrera como entrenador; no obstante, dejó claro que se va 'triste y endeudado'.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, Miguel reconoció que el aliento que le brindó el club lo impulsó a superar retos y conseguir metas; sin embargo, quedó con un sabor agridulce.

"Agradezco al Club América, tanto directiva, staff y jugadores, así como a toda la gente que lo conforma, por su apoyo incondicional en todo momento.

"A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición se merecen", señaló.

