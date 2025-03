¿Qué detiene la salida de Richard Sánchez de América?

¿Qué pasa con Richard Sánchez? Estamos ante el último día de movimientos en muchas ligas y es por eso que desde las primeras horas del día comenzaron a sonar rumores.

Con el América no es la excepción, pues desde Argentina se mencionaba que Richard Sánchez estaba muy cerca de firmar con el Racing, pues el mismo Gustavo Costas, técnico de Racing, confirmó esa información para DSports Radio.

MEXSPORT

En RÉCORD pudimos enterarnos de varias cosas con respecto a este tema y es que el interés viene desde hace varias semanas y América siempre ha estado dispuesto a vender, pues la cifra que se pone sobre la mesa es la que estaba buscando el equipo de Coapa.

El problema siempre ha estado en que Richard no quiere salir del América, pues un tema personal lo lleva a tomar la decisión de no salir de México, además que en tema de salario, la cifra que pone Racing sobre la mesa no es la que busca el mediocampista paraguayo.

Las negociaciones pasan por el salario del jugador, ya que en caso de igualarle lo que gana en América podría aceptar unirse al Racing, pues con las Águilas la negociación ya estaría aceptada.

MEXSPORT

Depende de una venta

Otro de los temas importantes, es que Racing necesita que Baltasar Rodríguez concrete su llegada al Inter Miami para así liberar el puesto a Richard, con lo que el equipo argentino aceleraría los procesos para convencer a quien todavía es jugador del América.

En conclusión, América siempre ha visto de buena forma la venta de Richard Sánchez, entendiendo que es un jugador que no tiene rol de titular pero que su venta, en temas económicos, tiene ese calibre, por lo que todo queda en el jugador y el Racing en la negociación del contrato.