Julián Quiñones, nuevo delantero de las Águilas del América, comentó que la afición americanista no debe preocuparse por temas extracancha, ya que el futbolista en la actualidad es mucho más maduro y consciente de su vida y su carrera.

El flamante refuerzo azulcrema habló en Claro Sports sobre la confianza que tienen tanto la directiva como el cuerpo técnico de América en que llega para aportar al club, a la institución y que desde Atlas ha venido construyendo una mejor vida como futbolista profesional.

Quiñones comentó que "ya lo vieron en el Club Atlas, me manejé de mejor manera, con ayuda de mi familia, me dediqué a lo que realmente importaba que era el campo y no de las cosas extracancha, eso va más allá, ahorita la afición debe estar tranquila, el club debe estar tranquilo, que Julián es una persona nueva, que no tendrá problemas extracancha y lo que se tenga que hablar se hará en la cancha".

El exjugador de los Rojinegros ya vive sus primeras prácticas con las Águilas y sin duda se encuentra motivado para ver acción en este Apertura 2023 con la casaca del América.

"La afición tiene que estar tranquila, de mí sólo se hablará en la cancha, nada fuera" ‼️EXCLUSIVA con Julián Quiñones, delantero del @ClubAmerica#ClaroSportsMVS

El delantero colombiano espera que pueda ser de la partida en el próximo partido de América que será el próximo domingo cuando enfrente a los Gallos Blancos de Querétaro.

