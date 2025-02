Ramón Juárez advierte que América va por todo: "Seguimos con el hambre de hacer historia"

Se llevó a cabo la conferencia de prensa del América previo al partido ante Necaxa en la Jornada 7 del campeonato y Ramón Juárez fue el encargado de dar declaraciones ante los medios de comunicación.

Fueron varios temas los que salieron en la conferencia, iniciando con el compromiso y entrega que deben tener todos los jugadores, pues en América se vive una competencia muy fuerte día a día para poder tener oportunidades en el equipo principal.

Cómo ha sido la constante en esta gestión, el tema de la humildad fue uno de los primeros que mencionó el joven mexicano: “Nos mantenemos con la línea de la humildad, venimos de un bicampeonato, de un tricampeonato y le prestamos la misma seriedad al partido siendo el rival que sea. El hambre que tenemos de seguir haciendo historia”.

Ramón Juárez en festejo | IMAGO 7|

La Selección, el sueño y objetivo

“Me planteo objetivos, lo dije hace un tiempo, me gustaría estar en las siguientes convocatorias de la Selección y la realidad es un sueño que tengo… Es importante el acercamiento de venir a los entrenamientos (Aguirre). Como siempre lo he dicho, el profe Aguirre me ha transmitido mucha confianza en lo poco o mucho que he podido platicar con él” compartió Ramón sobre el Tricolor.

¿Qué aporta Sergio Ramos a la Liga MX?

Juárez también habló sobre la llegada de Sergio Ramos a los Rayados de Monterrey y la importancia que tendrá en la liga: “Como defensa, de joven ves a Sergio Ramos con todo lo que históricamente hizo en el futbol pues obviamente es una motivación en el sentido de que en lo personal a mí me gusta enfrentarme con los mejores”.

Por último, André Jardine mencionó en una entrevista que ve a Juárez como un futuro capitán del América y esto mencionó el central sobre portar uno de los gafetes más importantes en el futbol mexicano.

Ramón Juárez es clave en América | IMAGO7|

“Para mí sería un sueño ser el capitán de esta institución, sería algo muy bonito, y la realidad es que no me enfoco solo en eso, trato de hacer bien las cosas dentro del terreno de juego… Henry para mí es un capitán espectacular porque la verdad es alguien que se preocupa mucho por todos los jugadores” sentenció Ramón.