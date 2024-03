Solo a un equipo. El delantero mexicano del Fulham, Raúl Jiménez, declaró que si él llegara a volver a la Liga MX, lo haría solo con el cuadro del América, con nadie más.

“Es algo que sí ha pasado por mi cabeza (volver a la Liga MX). Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy. Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato mínimo otros dos años más aquí. Yo quiero cumplirlos y después ya ver. Si me llego a retirar aquí en Europa también sería algo muy padre, para terminar una carrera y hacerlo de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Asimismo, el atacante afirmó que rechazaría rotundamente una hipotética oferta de Chivas por los servicios del futbolista del Fulham.

“Sí, cien por ciento, sin dudarlo. Si en algún momento se llegara a dar, no, gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente”.

“Si en algún momento me llegar a buscar Chivas, le diría que no, gracias, tengo otros objetivos” EXCLUSIVA con Raúl Jiménez, jugador del Fulham en #ClaroSportsEnW

96.9FM y 730AM

336 Dish

https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/Qe7VvhRozm — Claro Sports (@ClaroSports) March 18, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MOMENTO TENSO! 'CHICHARITO' HERNÁNDEZ Y FERNANDO HERNÁNDEZ 'SE ENCARARON' EN EL CLÁSICO NACIONAL