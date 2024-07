Rodolfo Cota lanza 'advertencia' a Malagón: "Vengo a pelear la titularidad"

Rodolfo Cota es consciente del rol que tiene en América como suplente de Luis Malagón, sin embargo, aseguró que dará el máximo de sí mismo todos los días para pelear por el puesto titular.

En entrevista con ESPN, el portero mexicano explicó que sabe que la lesión de Malagón fue lo que llevó a las Águilas a buscarlo en el mercado de fichajes, pero descartó que eso evite que busque ganarse un lugar en el XI inicial.

“Si uno no se mete en la cabeza que quieres jugar y que quieres estar de titular, no vale nada dedicarse a esto. Sé la posición en la que llego y por el motivo por el que llego, que es la lesión de Ángel Malagón, pero eso no cambia absolutamente nada mi manera de pensar que será siempre entregarme para estar de la mejor manera y entregar buenos resultados, comportarme a la altura de una institución como America y pelear la titularidad”, dijo.

Asimismo, Cota habló sobre las exigencias que implica llegar a un equipo como América, por lo que sabe que tiene que estar preparado para cuando se presente la oportunidad de jugar,

“América te exige estar siempre bien preparado físicamente y mentalmente por si te toca la oportunidad de estar ahí. Me preparo como si siempre fuera el portero titular, porque siempre esa competencia va a ser más conmigo mismo, sentirme bien y entrenar todos los días. Ya después las decisiones que tome Jardine se tendrán que respetar", comentó.

El experimentado guardameta mexicano ya disputadó dos juegos con los azulcremas: el Campeón de Campeones y la Jornada 1 contra San Luis, aunque aún se espera que esté bajo los tres palos al menos un par de semanas más mientras Malagón está recuperado al cien por ciento.

