Roger Martínez sobre la Vuelta vs Pachuca: ‘En estas instancias los errores se pagan caro’

Roger Martínez confía en que América le ganará a Pachuca en el Estadio Hidalgo y avanzará a la Final del Clausura 2022, lo que sería “algo muy lindo” por todo lo que pasó en los últimos meses, refiriéndose al cambio de entrenador y a que fueron últimos de la tabla general.

“Este es el equipo más grande del país y siempre tiene que estar en estas instancias. Yo en lo personal estoy muy motivado. Vamos a ir a dejarlo todo en la cancha y ganar el partido”, mencionó en conferencia de prensa.

Dijo tener rabia, pues las Águilas pudieron haber ganado el juego de Ida, pero los Tuzos empataron con un penalti: “Hicimos todo para ganar el partido. Estaba con rabia porque queríamos ganar sí o sí”, agregó.

El delantero colombiano prefirió no hablar sobre el arbitraje: “Yo en esas cosas ya no me meto. No soy el indicado para hablar de eso. Nosotros tenemos que entrar a la cancha y jugar. Ya después se verá cómo actúan los árbitros y que hablará la gente que se dedica a eso”, aseveró.

Roger Martínez sabe que no tienen margen de error, por lo que América tendrá que hacer un partido casi perfecto para eliminar a Pachuca y de esa manera poder pelear por otro título de Liga MX.

“En estas instancias hay que tratar de no cometer errores porque se pagan muy caros. Hay que estar muy concentrados y aprovechar las oportunidades”, finalizó.

