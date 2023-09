Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, defendió su postura sobre la información del fallido regreso de Agustín Marchesín al América.

Durante el programa de este martes de La Perrada, el periodista charló directamente con el portero argentino y señaló que la información que reveló estuvo basada en lo que una fuente del club le contó.

Incluso, confirmó que fue un directivo del conjunto azulcrema quien le compartió los detalles sobre el interés del club en Marchesín los últimos dos mercados de fichajes.

"Yo también tengo argumentos para defender lo que dije, simplemente para aclarar las cosas. Quiero que quede claro por qué lo mencioné. Te diré de forma confidencial quién me lo dijo, fue un directivo del América", señaló Rubén Rodríguez.

Explicó que también la misma fuente quien le proporcionó los datos sobre el salario que el argentino quería percibir, el cual debía ser similar al del Celta de Vigo.

"En ese momento yo tenía una información del América. Yo comenté que la primera vez (interés) fue en diciembre cuando se fue Memo (Ochoa). Después lo corroboré y América te buscó en las dos ventanas", indicó.

Marchesín continuó afirmando que la información es totalmente falsa y que nunca intentó negociar su llegada al América con un sueldo como el de Guillermo Ochoa.

Sin embargo, sí confirmó el interés del conjunto azulcrema en las dos ventanas de transferencias, pero explicó que nunca hubo conversaciones para concretar su fichaje.

"No está bien que la gente piense que uno está pidiendo mucha plata y más una cifra que no gané ni juntando los mejores tres años de mi carrera. No me puedo acercar al sueldo que un portero como Memo Ochoa puede percibir", dijo el argentino.

"No es lo que pedí (salario), no es lo que hablé, nunca hablamos de lo económico. Nunca hubo una conversación hacia mí", agregó.

