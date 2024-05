Santiago Baños aceptó negociaciones avanzadas para la salida de Julián Quiñones

Cerca de su salida. Todo parece indicar que Julián Quiñones dejará a las Águilas del América durante esta temporada baja. El delantero estaría dejando al club tras sólo dos torneos de su llegada.

Tras el campeonato ante Cruz Azul, Quiñones abrió la puerta a su salida, pero aún no hay nada seguro. Ante estas declaraciones, Santiago Baños, director deportivo de las Águilas, reveló que sí tienen una oferta por Quiñones y las negociaciones ya van avanzadas.

“Están avanzadas las negociaciones, todavía no está nada cerrado y hasta que no esté firmado pues no se puede dar por un hecho, pero hay una oferta importante por el jugador y el jugador tiene una oferta muy llamativa en lo económico. Ahí vamos”, reveló en entrevista para Claro Sports.

La salida del goleador naturalizado mexicano, abriría la puerta para la llegada de más jugadores, especialmente al liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), por lo que buscarán reforzarse para el Apertura 2024.

“Si claro (buscarán reforzarse). Tenemos la plaza de Julián y la que habrá dejado Cabecita y obviamente creemos que la vamos a ocupar y también traeremos algo del mercado local”, confesó el presidente deportivo.

Quiñones estaría dejando a las Águilas tras dos torneos, donde logró levantar el título en ambas ocasiones. El delantero anotó 18 tantos con el equipo y dio siete asistencias en tan sólo 41 partidos.

