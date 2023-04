Inicia la recta final del Clausura 2023 y es por eso por lo que se ha empezado a especular con la salida de algunos jugadores del América como es el caso de Pedro Aquino. Sin embargo, el presidente deportivo del club, Santiago Baños le puso paños fríos a la situación y descartó que por el momento haya oferta por cualquier futbolista de la situación.

“Hoy en día no habido oferta por los jugadores y creo que no es el momento tampoco. Estamos a punto de entrar a la Liguilla y queremos que estén concentrados en los partidos y no en tomar decisiones que se deben tomar cuando termine la participación del equipo”, señaló el directivo.

Asi mismo también descartó que en este momento el América este pensando en refuerzos para el siguiente torneo, pues lo más importante es enfocarse en el campeonato y en ganar un nuevo título.

“Todos los jugadores de fuera empiezan a sonar para el América y pasa porque los representantes quieren poner el aparador a algún jugador y entonces sacan que América está interesado. Hoy en día no hay nada y no son épocas de hablar de incorporaciones, ni de salidas”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS PUMAS: AFICIONADOS DESATAN CAOS EN TAQUILLAS DEL AZTECA PREVIO AL CLÁSICO CAPITALINO