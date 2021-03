Santiago Baños: 'Estamos contentos con lo que ha hecho Fidalgo'

Sin duda una de las sopresas que trajo la llegada de Santiago Solari al América fue la incorpración del español Álvaro Fidalgo, futbolista que está a préstamo en el Nido únicamente por los meses que restan del vigente torneo Guardianes 2021, sin embargo, después de sus actuaciónes la directiva ya comenzó a hacer el análisis para saber si se hará válida la opción a compra por el jugador.

“No puedo decir un porcentaje de la decisión si estamos para comprarlo o no. Hay una opción de compra y estamos contentos con lo que ha hecho Álvaro (Fidalgo). Es de los jugadores que más distancia recorre en los partidos aunado a la diferencia que te hace en lo técnico y táctico. Es prematuro decir si vamos a ejercer la opción de compra o no”, reveló Santiago Baños, presidente del club.

Santiago Baños también tocó el tema de Giovani Dos Santos, quien no ha terminado por dar los resultados que se esperaban y para el siguiente verano estará finalizando su contrato, aunque al interior del club no consideran que haya sido un fichaje que haya decepcionado.

“Lo hemos platicado, termina contrato en verano (Gio), la semana que entra nos sentaremos a hacer un análisis profundo de lo que piensan sobre posibles llegadas y salidas. Tendremos tiempo la semana que entra para platicar, poner las ideas en orden, ver que se necesita y cuales serían las salidas”, confirmó Baños.

“No ha sido una decepción y no hablo de porcentajes de si está dentro o fuera, en su momento tomaremos la mejor decisión para el club, y hoy si te puedo asegurar que está metido como nunca, lo he visto trabajando horas extras, se cuida, llega temprano, se alimenta bien, lamentablemente no ha podido consolidarse por las lesiones que lo han afectado, ha tenido mala suerte en el club", finalizó.

