Santiago Baños no garantiza su permanencia en América al término del torneo

En América son conscientes que los lideratos en fase regular no garantizan el campeonato. El título número 14 para las Águilas ya urge y esperan que en la próxima Liguilla puedan conseguirlo, de lo contrario nadie tiene garantizada su continuidad.

Santiago Baños, presidente deportivo, no negó que a su equipo le ha faltado confirmar sus buenas actuaciones de la fase regular en la Liguilla, donde admitió han quedado a deber.

"Todos quisiéramos ganar, esto es un deporte, hay 18 equipos en la liga y todos de arranque pretenden lo mismo, no tengo la bolita mágica para saber quién es campeón, pero ojalá, ya merecemos; creo que hemos hecho muy bien las cosas a lo largo de los últimos años en fases regulares y nos ha faltado ese detalle en la Liguilla", comentó en entrevista con ESPN.

"Esperemos que este sea el bueno y si no se logra ya no es decisión nuestra, hay gente a la cual les rendimos cuentas y ellos son los que toman las decisiones, si quieren que sigamos, seguiremos, y si no, a lo que viene", agregó el directivo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SELECCIONADOS DEL AMÉRICA TENDRÁN SOBRECARGA DE PARTIDOS POR FECHA FIFA