Apenas va llegando, pero ya está sentenciado. André Jardine sabe que tiene que ser Campeón con América, pues de lo contrario no continuará en el Nido y con su cabeza también rodará la de Santiago Baños en caso de no cumplir el objetivo.

Según información de El Francotirador de RÉCORD, Emilio Azcárraga está deseoso de un nuevo título, por lo que la presión en el Nido está a tope.

"Ya le pusieron el objetivo a Jardine en la playera: La 14. No hay de otra en América. Y esta vez, la mayor presión no sólo es al técnico. El que sigue en la mira de Azcárraga si no hay estrella este año no es Juacho Balcárcel, su brazo derecho para el pambol, tampoco González Iñárritu, que casi viene llegando, sino Baños, que a pesar de estar siempre en Liguillas y peleando arriba, sin la corona de Liga MX ya no se salva. Retomamos el tema en diciembre", expuso El Francotirador en su columna.

Las Águilas llegarán al Apertura 2023 tras el estrepitoso fracaso del torneo pasado dónde fueron humillados por Chivas en el Estadio Azteca, además de que para Santiago Baños los torneos sin título siguen pasando, pues ni con Santiago Solari, ni con 'Tano' Ortiz pudo levantar la 14.

