Santiago Solari: 'Antuna es un muy buen futbolista, de calidad de Selección Nacional'

Santiago Solari no oculta las necesidades de su equipo así como su gusto por jugadores que podrían reforzar las Águilas en la tan mencionada banda derecha en la zona del ataque.

En charla con ESPN, el estratega del América aceptó que desde su llegada sabe de la necesidad de un volante por derecha con profundidad, posición que ocupa Uriel Antuna, jugador de las Chivas al que se le ha relacionado con los de Coapa y el argentino reconoce como un buen futbolista de nivel de selección.

"Si me vas a preguntar por el mercado, son situaciones que me exceden y otras tengo conocimiento pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar"; detallaba Solari en entrevista con José Ramón Fernández. "Antuna es un muy buen futbolista, de Selección Nacional. Juega en otro club, si me siento incómodo hablado de mis futbolistas, imagínate de los de afuera.

"No es algo que vamos a ocultar (que necesito un volante por derecha). Desde el primer día aquí mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, alguien con características distintas a los jugadores que ya tenemos allí", apuntó el mandamás azulcrema.

Respecto a Sebastián Córdova, Santiago se resistió a hablar de sus plantilla desde lo individual, pues su filosofía se enfoca en lo colectivo.

"No me gustaría empezar a hablar de jugadores a nivel individual. Tengo una razón para ello: Lo que nos lleva a conseguir los objetivos es el trabajo de todos, no el trabajo de cada uno por separado.

"Siempre les repito a los jugadores que ellos ponen su talento a disposición del equipo, eso es lo que nos permite llegar al objetivo; si yo los empiezo a destacar de manera individual no llegaríamos a ningún sitio", indicó Solari.