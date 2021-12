América: Unai Bilbao no interesa a las Águilas por ahora

Siguen surgiendo nombres de posibles refuerzos para América, en las últimas horas tomó fuerza el nombre del defensor del Atlético de San Luis, Unai Bilbao, sin embargo, una fuente consultada por RÉCORD confirmó que por ahora no existe tal interés.

No obstante, no es mentira que las directivas entraron en negociaciones, pero no fue por el futbolista español, sino por el canterano azulcrema, oriundo de tierras potosinas, Ramón Juárez.

La directiva de San Luis pretende llevarse a préstamo al defensor que recientemente estuvo con Puebla, sin tanta fortuna ya que sus apariciones fueron muy pocas, por lo que el conjunto de la Franja no extenderá más el contrato por el jugador.

Lo cierto es que en la siguiente semana las oficinas de Coapa estarán muy activas debido a que pretenden cerrar los fichajes que siguen pendientes, así como buscarle acomodo a varios de sus jugadores que ya no entran en plan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: BUSCARÍA LIBERAR UNA PLAZA DE EXTRANJERO EN LA DEFENSA CENTRAL